Минфин предлагает сохранить или обнулить льготную ставку НДС на региональные авиарейсы

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Министерство финансов РФ предлагает сохранить льготную ставку НДС или вовсе обнулить ее на авиамаршрутах в обход Москвы. Об этом журналистам сообщил заместитель министра финансов РФ Илья Трунин.

"Поскольку было поручение [президента РФ] стимулировать прямые региональные перевозки, мы предложили подумать над тем, чтобы не трогать ничего при перевозках через Москву (то есть вернуться к уровню НДС 18% - прим. ТАСС), а для перевозок не через Москву сохранить льготную ставку [в размере 10%] или [ввести] нулевую", - сказал он.

При этом, по словам Трунина, одновременно разрабатывается законопроект, который предусматривает введение нулевой ставки НДС при перелетах на Дальний Восток.

Летом 2017 года председатель совета директоров "Реновы" Виктор Вексельберг направил письмо президенту Владимиру Путину с предложением установить пониженную ставку НДС для внутрироссийских рейсов за пределами Москвы. В начале марта в Минтрансе сообщили ТАСС, что ведомство ведет работу по реализации мер, направленных на развитие межрегиональных авиаперевозок, в том числе по снижению НДС до 0% на региональные авиарейсы в облет Москвы.

Ранее, в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что через шесть лет половина межрегиональных авиационных рейсов в России будет осуществляться напрямую, летать в соседней регион через Москву больше не будет необходимости.

Что касается обнуления НДС на полеты в города РФ, то такая мера сейчас действует только на полеты в Симферополь и Калининград.