Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия в марте выполнила сделку ОПЕК+ на 93,4% на фоне роста добычи газоконденсата

Экономика и бизнес
2 апреля, 13:55 дата обновления: 2 апреля, 14:18 UTC+3

Колебания добычи жидких углеводородов в марте вызваны высоким спросом на газ, отметил министр энергетики РФ Александр Новак

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Россия на 93,4% выполнила условия сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ в марте 2018 года, что связано с ростом добычи газоконденсата, высоким спросом на газ и сезонными факторами. Об этом сказал журналистам министр энергетики России Александр Новак.

"Россия в марте достигла уровня сокращения добычи в 93,4%. Колебания добычи жидких углеводородов в марте вызваны высоким спросом на газ, а также сезонными факторами внутреннего рынка. Россия полностью привержена достижению баланса на нефтяном рынке", - подчеркнул он.

В Минэнерго пояснили, что уровень сокращения в пересчете с тонн на баррели нефти составил 280,22 тыс. баррелей в сутки. При этом Россия обязалась в рамках сделки ОПЕК+ сократить добычу на 300 тыс. баррелей в сутки.

ОПЕК и 11 стран, не входящих в организацию, в конце 2016 года договорились о сокращении добычи нефти. Согласно условиям, участники сделки должны снизить добычу суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки по отношению к октябрю 2016 года, принятому за базовый уровень в сделке. Самые большие квоты по сокращению - у Саудовской Аравии (486 тыс. баррелей в сутки) и России (300 тыс. баррелей в сутки). Своими действиями участники сделки стремятся довести уровень коммерческих запасов нефти в мире до среднего значения за последние 5 лет (в январе 2018 года запасы превышали норму на 118 млн баррелей).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Страны
Россия Саудовская Аравия
Персоны
Новак, Александр Валентинович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: британская полиция изучает версию об отравленной гречке в деле Скрипалей
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
ФК "Краснодар" отправил в отставку Шалимова с поста главного тренера
4
Москалькова заявила, что Трамп не находит оснований для помилования Ярошенко
5
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
6
Арендатор сгоревшего ТЦ в Кемерове обжаловала арест
7
Эксперимент по доставке почты беспилотником продолжится несмотря на падение первого дрона
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники