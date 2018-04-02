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Следствие обнаружило пропавшие кредитные досье Промсвязьбанка на сумму более 100 млрд руб.

Экономика и бизнес
2 апреля, 15:12 UTC+3

По оценкам ЦБ, объем кредитов, которые указаны в этих досье, соответствует "не менее 100 млрд рублей"

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© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Следствие обнаружило 500 пропавших кредитных досье Промсвязьбанка, сообщил журналистам зампред Банка России Василий Поздышев.

"16 марта были в результате следственных мероприятий обнаружены кредитные досье в помещении бизнес-центра "Максима плаза". Это те досье, которые были вывезены из Промсвязьбанка на машине без номеров в ночь перед введением временной администрации, и сейчас, спустя три месяца, те же лица, что их вывезли, показали следствию, где они их спрятали", - сказал он.

Он добавил, что объем кредитов, которые указаны в этих кредитных досье, по оценкам ЦБ, соответствует "не менее 100 млрд рублей".

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