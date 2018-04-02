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ЦБ: Петра Фрадкова в ближайшее время назначат руководителем временной администрации ПСБ

Экономика и бизнес
2 апреля, 15:04 UTC+3

Банк России также дополнительно докапитализирует Промсвязьбанк на 130 млрд рублей

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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Петр Фрадков

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Петр Фрадков

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Нынешний глава РЭЦ Петр Фрадков в ближайшее время будет назначен руководителем временной администрации Промсвязьбанка, сообщил журналистам зампред Банка России Василий Поздышев.

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"Нам принципиально важно, чтобы Петр Михайлович (Фрадков) как можно раньше возглавил Промсвязьбанк как новую структуру с учетом новых задач этой кредитной организации. Поэтому в ближайшее время Петр Михайлович Фрадков будет назначен руководителем временной администрации Промсвязьбанка, и он будет принят на работу в управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора", - отметил Поздышев.

Банк России также дополнительно докапитализирует Промсвязьбанк на 130 млрд рублей. "В настоящее время на докапитализацию Промсвязьбанка понадобилось 113,4 млрд рублей. Мы предполагаем дополнительную докапитализацию Промсвязьбанка еще на 130 млрд рублей. Это будет сделано путем ОФЗ, которые Банк России выкупит с балансов санируемых банков, тех самых ОФЗ, которыми эти банки были докапитализированы. Эти ОФЗ в силу принятого закона будут внесены в виде финансовой помощи в Агентство по страхованию вкладов, и Агентство по страхованию вкладов этими же ОФЗ докапитализирует Промсвязьбанк", - отметил он.

По словам зампреда ЦБ, когда банк будет предан в собственность Российской Федерации, будет созвано внеочередное собрание акционеров, избран совет директоров, и совет директоров изберет председателя правления.

Кроме того, очищенная часть портфеля Промсвязьбанка перейдет вместе с ним к Росимуществу.

Опорный банк

Правительство совместно с ЦБ РФ определили Промсвязьбанк в качестве опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, сообщил ранее глава Минфина Антон Силуанов. Он отмечал, что банк по своему размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик будет оптимально подходить для роли опорного.

В ЦБ заявили, что Промсвязьбанк продолжит классические операции наряду с сопровождением гособоронзаказа. В течение первого квартала 2018 года банк будет докапитализирован и передан в государственную собственность.

Промсвязьбанк с 15 декабря 2017 года находится на санации через Фонд консолидации банковского сектора, созданный ЦБ.

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Санация на финансовом рынке Ситуация вокруг Промсвязьбанка
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