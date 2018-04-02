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Казахстан представит на ПМЭФ-2018 план приватизации своих госактивов

Экономика и бизнес
2 апреля, 16:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Посол Казахстана в РФ Имангали Тасмагамбетов заявил, что руководство страны "всецело поддерживает" формат сотрудничества с ПМЭФ

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Казахстан представит на Петербургском международном экономическом форуме 24-26 мая свои планы по приватизации государственных активов. Об этом сообщили организаторы форума.

В понедельник в Москве прошла встреча советника президента РФ Антона Кобякова с послом республики Казахстан в РФ Имангали Тасмагамбетовым, сообщает Росконгресс. Состоялся обмен мнениями по перспективам проведения в рамках основной программы ПМЭФ-2018 совместно с Фондом национального благосостояния АО "Самрук-Казына" сессии, на которой планируется представить программу приватизации казахстанских государственных активов.

"Мы всецело поддерживаем формат сотрудничества с ПМЭФ. С инвестиционной точки зрения такое взаимодействие дает большие возможности для налаживания новых взаимовыгодных контактов и демонстрации нашего инвестиционного потенциала, в том числе в части, касающейся программы приватизации. С учетом близости законодательства республики Казахстан и Российской Федерации российскому инвестору легче войти в инвестиционные проекты нашей страны", - приводит Росконгресс слова Тасмагамбетова.

Кроме того, республика Казахстан покажет участникам и гостям Петербургского международного экономического форума современные площадки ЭКСПО-2017, среди которых Международный финансовый центр "Астана", Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов, а также Международный центр IT-стартапов Astana Hub.

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