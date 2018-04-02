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Банк "Открытие" подал девять исков к бывшему собственнику "Открытие холдинг"

Экономика и бизнес
2 апреля, 16:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Иски поданы с 28 марта по 2 апреля в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Санируемый Центробанком банк "ФК Открытие" подал девять исков к своему бывшему собственнику - АО "Открытие холдинг" - на общую сумму 4,019 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Иски поданы с 28 марта по 2 апреля в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа.

"Исковые требования мотивированы взысканием с ответчика задолженности на основании договора поручительства от 31.03.2015", - говорится в определении к одному из исков (на 106 млн рублей). Это заявление суд постановил вернуть из-за несоблюдения претензионного порядка разрешения спора.

Третьими лицами по ряду исков выступают "ООО "Южный крест Тревел", ООО "Научно-производственная организация "Монтажстройпроект", ООО "Лейла", ООО "Дил-Трейд".

Банк "ФК Открытие" с августа 2017 года находится на санации через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора.

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