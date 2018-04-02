Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минэкономразвития планирует летом запустить бизнес-бот для предпринимателей

Экономика и бизнес
2 апреля, 16:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Общаться с ботом можно будет через электронное приложение в режиме чата

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ к лету планирует запустить бизнес-бот для малых и средних предпринимателей, с которым можно будет общаться через электронное приложение в режиме чата, сообщил директор департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции МЭР Максим Паршин.

"Разрабатываем бизнес-бот, это единая сервисная модель. У каждого предпринимателях будет стоять такое приложение. Как "Алиса", которую можно будет спросить, где взять кредит. Она будет с системой искусственного интеллекта. Уже летом планируем запустить", - сказал Паршин в рамках круглого стола по поддержке и развитию сектора МСБ.

По его словам, система сейчас разрабатывается совместно со Сбербанком. Также ведутся обсуждения с платформами "типа "Яндекса", где есть голосовые помощники.

В октябре 2017 года "Яндекс" запустил голосового помощника под названием "Алиса". Он работает на операционных системах Android, IOS, Windows. Система имитирует живой диалог, распознавая живую речь и давая ответы на вопросы пользователя.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
2
СМИ: британская полиция изучает версию об отравленной гречке в деле Скрипалей
3
Ушаков: Трамп сам предложил Путину провести встречу в Вашингтоне
4
Южная Корея и "проклятие президентов"
5
В США заявили, что Трамп обсуждал с Путиным возможные места для встречи, включая Белый дом
6
РФ готовит ответ на решение США ввести пошлины на сталь и алюминий
7
Евгений Савченко: запоминается последнее
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости