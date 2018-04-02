Минэкономразвития планирует летом запустить бизнес-бот для предпринимателей

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ к лету планирует запустить бизнес-бот для малых и средних предпринимателей, с которым можно будет общаться через электронное приложение в режиме чата, сообщил директор департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции МЭР Максим Паршин.

"Разрабатываем бизнес-бот, это единая сервисная модель. У каждого предпринимателях будет стоять такое приложение. Как "Алиса", которую можно будет спросить, где взять кредит. Она будет с системой искусственного интеллекта. Уже летом планируем запустить", - сказал Паршин в рамках круглого стола по поддержке и развитию сектора МСБ.

По его словам, система сейчас разрабатывается совместно со Сбербанком. Также ведутся обсуждения с платформами "типа "Яндекса", где есть голосовые помощники.

В октябре 2017 года "Яндекс" запустил голосового помощника под названием "Алиса". Он работает на операционных системах Android, IOS, Windows. Система имитирует живой диалог, распознавая живую речь и давая ответы на вопросы пользователя.