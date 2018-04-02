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"Газпром" заложил акции Nord Stream 2 AG по обязательствам на сумму 90 млрд руб.

Экономика и бизнес
2 апреля, 18:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Акции были переданы в залог сроком до декабря 2038 года

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. "Газпром" передал акции компании Nord Stream 2 AG в залог компании Glas Trustees Ltd. в обеспечение обязательств оператора газопровода "Северный поток - 2" на сумму около 90 млрд руб., говорится в отчете газового холдинга по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

Сообщается, что акции были переданы в залог в августе 2017 года. "<...> сроком до декабря 2038 года в обеспечение обязательств Nord Stream 2 AG по соглашению проектного финансирования. Сумма обеспечения на 31 декабря 2017 года составила 89,7 млрд рублй", - поясняется в документе.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая стоимость оценивается в 9,5 млрд евро. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.

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