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Завод японской Toyota в Петербурге начал производство седана Camry нового поколения

Экономика и бизнес
2 апреля, 20:29 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2, апреля. /ТАСС

Для запуска производства компания модернизировала мощности предприятия

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Подразделение японской компании Toyota Motor Corporation в Санкт-Петербурге начало производство седана Camry нового поколения, для запуска производства компании пришлось модернизировать мощности предприятия. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба завода.

"Российский старт приема контрактов 2 апреля 2018 года ознаменовал начало производства Toyota Camry восьмого поколения на заводе в Санкт-Петербурге. Переход на новую платформу GA-K архитектуры TNGA [унифицированная платформа для постройки на ней автомобилей разных классов, разработанная компанией] потребовал серьезного переоборудования предприятия", - сказано в сообщении.

По данным компании, для старта производства нового поколения автомобиля в цеху сварки смонтировали 95 новых роботизированных агрегатов, что повысило уровень автоматизации производства с 30% до 52%.

В пресс-службе отметили, что новое поколение автомобиля обладает лучшей шумоизоляцией по сравнению с предыдущими моделями. Кроме того, кузов нового поколения машины стал более жестким, что обеспечивает лучшую защиту пассажиров в случае ДТП. Модель будет оснащаться 8-ми ступенчатой автоматической коробкой передач (предыдущее поколение оснащалось 6-ступенчатой трансмиссией - прим. ТАСС).

Завод Toyota Motor  в Санкт-Петербурге открыт в 2007 году, в настоящий момент на предприятии производят две модели автомобилей - Camry и кроссовер RAV4. С ноября 2011 года завод работает в две смены. Производственная мощность завода составляет 100 тыс. автомобилей в год. Автомобили поставляются на рынок РФ, а также экспортируются на рынки Казахстана и Беларуси.

По данным аналитического агентства "Auto-Dealer-СПб", в феврале производство модели Camry выросло на 4% (3,4 тыс. автомобилей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а сборка RAV4 увеличилась на 8% (3,6 тыс. автомобилей) по сравнению с прошлым февралем. Всего по итогам 2017 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 346,8 тыс. легковых автомобилей, что на 24% больше показателя за 2016 год.

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