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Правительство РФ смягчило условия реструктуризации долгов регионов по бюджетным кредитам

Экономика и бизнес
3 апреля, 7:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Отмечается, что принятое решение повысит устойчивость бюджетов субъектов

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которым установлены менее жесткие условия реструктуризации задолженности субъектов Федерации. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.

Как отмечается, установленными в 2017 году правилами реструктуризации долгов субъектов по бюджетным кредитам было определено, что Минфин РФ вправе установить на 1 января 2018 года предельные значения доли госдолга субъекта при заключении дополнительных соглашений.

При этом, говорится в пояснительной записке, в случае снижения в действующих соглашениях на 1 января 2018 года к уровню прошлого года доли госдолга региона более чем на 2% объема доходов (без учета безвозмездных поступлений) предусматривалась возможность установления доли госдолга на 1 января со снижением не менее чем на 2% от фактического значения долга на 1 января 2017 года, но не выше значения на 1 декабря 2017 года. Подписанным постановлением эта норма исключена.

"Такое смягчение требования к доле государственного долга субъекта Федерации от объема доходов регионального бюджета, зафиксированной на 1 января 2018 года, обеспечивает установление менее жестких условий реструктуризации задолженности субъектов Федерации по бюджетным кредитам", - указали в правительстве.

Отмечается, что принятое решение повысит устойчивость бюджетов субъектов, которые заключили дополнительные соглашения о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам.

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