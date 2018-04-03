"Ведомости": продажа доли в "Роснефти" китайской CEFC состоится, несмотря на задержку

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Сделка по продаже доли катарского инвестфонда QIA и трейдера Glencore в "Роснефти" китайской энергетической компании "Хуасинь" (China CEFC Energy company) все еще может состояться, несмотря на то, что 31 марта истек срок, до которого CEFC должна была перечислить первый платеж за акции. При этом на случай, если сделка все же будет сорвана, Glencore и QIA уже нашли другого перспективного покупателя, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

"Участники сделки договорились продлить срок внесения первой части платежа еще на 10 дней", - пишет издание. Вместе с тем один из собеседников "Ведомостей" выразил мнение, что CEFC с высокой долей вероятности не уложится и в этот срок, а другой уточнил, что продавцы готовы ждать и дольше.

Источники газеты также добавили, что "в Китае на самом высоком уровне было принято решение продолжить и закрыть сделку" и "все участники процесса приняли решение довести сделку до конца".

О том, кому Glencore и QIA планируют продать долю в "Роснефти" в случае провала сделки с CEFC, издание не уточняет.

Glencore в феврале сообщал, что ожидает закрытия сделки по продаже 14,16% акций "Роснефти" китайской CEFC в первом полугодии 2018 года. Ранее планировалось, что сделка будет завершена до конца 2017 года.

В начале марта ряд китайских СМИ писали, что глава "Хуасинь" Е Цзяньмин был задержан властями и находится под следствием. В CEFC эти сведения отвергали, однако глава компании на протяжении долгого времени не появлялся на публике.

О сделке

О сделке по продаже консорциумом Glencore и QIA доли в "Роснефти" было объявлено в сентябре 2017 года. Сообщалось, что китайская компания заплатит за 14,16% акций "Роснефти" из 19,5% пакета, принадлежащего QIA и Glencore, €3,9 млрд и сумму, эквивалентную $4,57 млрд.

По завершении сделки по продаже акций китайской CEFC Glencore и QIA сохранят свои экономические интересы (участие) в "Роснефти" соразмерно их начальными инвестициями в капитал, которые были заявлены в декабре 2016 года, - соответственно 0,5% и 4,7%.