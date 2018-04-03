Участники ОПЕК+ на встрече в июне обсудят возможность продления сделки после 2018 года

АНКАРА, 3 апреля. /ТАСС/. Участники соглашения по сокращению добычи нефти (ОПЕК+) на встрече в июне могут обсудить возможность продления сделки после 2018 года, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Все будет зависеть от ситуации на рынке. И сегодня, как вы знаете, соглашение действует до конца 2018 года, еще до конца года довольно далеко. У нас будет возможность в июне оценить ситуацию и принять любые решения, которые будут направлены на достижение конкретных целей", - сказал Новак, отвечая на вопрос о возможности дальнейшего продления сделки.

Очередная встреча профильных министров стран, участвующих в соглашении ОПЕК+, пройдется в Вене 22 июня.

Ранее министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби сообщал, что некоторые страны, участвующие в соглашении ОПЕК+, предложили продлить сделку еще на шесть месяцев после 2018 года. По данным Reuters, он не уточнил, какие именно страны поддерживают такую идею. Вопрос, по его словам, может быть рассмотрен на следующей встрече ОПЕК+ в июне.

Как заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, соглашение может быть продлено, но с другим уровнем квот.

Балансировка рынка

Новак также допустил возможность совместных действий с ОПЕК по балансировке рынка нефти после завершения сделки по сокращению добычи (ОПЕК+). Об этом министр сообщил журналистам.

"Мы сейчас думаем над форматом взаимоотношений, которые могут быть на более долгосрочную перспективу, который включал бы в себя и возможность мониторинга рынка, обмен информацией и, при необходимости, реализацию каких-то совместных действий, как это было в конце 2016 года", - сказал он.

Новак также добавил, что сейчас разрабатывается механизм взаимодействия стран ОПЕК+ после завершения соглашения на более долгосрочной основе.

По его словам, этот вопрос обсуждался с министром энергетики Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом.

"Есть разные форматы взаимодействия, мы ранее об этом говорили - это могут быть встречи стран ОПЕК и не ОПЕК на какой-то периодичной основе, могут быть еще дополнительные форматы в виде, возможно, какой-то организации, которая могла бы взаимодействовать со странами ОПЕК и не ОПЕК", - сказал Новак.

Он также в очередной раз подчеркнул, что Россия не планирует вступать в ОПЕК.

Выполнение условий

Также Россия планирует в полном объеме в апреле 2018 года выполнить условия соглашения по ограничению добычи нефти с ОПЕК.

"В первые дни апреля мы видим, что у нас соглашение исполняется в полном объеме, то есть мы нацелены на продолжение реализации достигнутых договоренностей", - отметил он.

"Когда я говорю, что будем исполнять свои обязательства, то это значит (сокращение добычи на - прим. ред.) на 300 тыс. баррелей", - добавил министр.

О соглашении

Соглашение о сокращении добычи нефти было достигнуто в конце 2016 года странами ОПЕК и не входящими в картель государствами - экспортерами нефти. Согласно условиям, участники сделки должны снизить добычу суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки (к октябрю 2016 года, принятому за базовый уровень). Самые большие квоты по сокращению у Саудовской Аравии (486 тыс. баррелей в сутки) и России (300 тыс. баррелей в сутки).

Россия достигла своей квоты в мае 2017 года и с тех пор ее удерживала, однако в марте 2018 года страна исполнила свои обязательства лишь на 93,4%, что связано с ростом добычи газоконденсата, высоким спросом на газ и сезонными факторами.

Соглашение, изначально действовавшее в первом полугодии 2017 года, уже дважды продлевалось: сначала - до конца марта 2018 года, а в последний раз - до конца 2018 года.

Цель соглашения - убрать излишки мировых запасов нефти, которые по состоянию на январь 2018 года превышали норму на 118 млн баррелей.