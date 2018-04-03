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Россельхознадзор усиливает контроль над поставками томатов из Армении

Экономика и бизнес
3 апреля, 17:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

В ведомстве сообщили, что данные меры связаны с подозрениями в реэкспорте

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Россельхознадзор намерен контролировать предотгрузку партий помидоров, предназначенных для поставок из Армении в Россию, в связи с подозрениями в реэкспорте. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор планирует организацию предотгрузочного контроля в Республике Армения партий томатов, предназначенных для поставок на территорию Российской Федерации", - отметили в российском ведомстве.

По данным Россельхознадзора, произошло увеличение объемов поставок помидоров из Армении в Российскую Федерацию и непредоставлением Государственной службой безопасности пищевых продуктов министерства сельского хозяйства Армении полной информации об объемах производства и наименования производителей томатов. Кроме того, у Россельхознадзора есть информация о фальсификации данных о стране происхождения этого вида овощей при поставках из Армении в Россию.

Ранее Россельхознадзор сообщал о возможности введения запрета на поставки с территории Белоруссии томатов по причине заметного увеличения объема поставок "санкционной" продукции (в частности томатов) с территории этого государства. В связи с выявленными ранее поставками через территорию Белоруссии "санкционной" продукции в сопровождении поддельных фитосанитарных сертификатов стран Африки, Россельхознадзор был вынужден запретить поставки продукции из 33 стран через Белоруссию.

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