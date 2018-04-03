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Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов подросли на 0,2-0,3%

Экономика и бизнес
3 апреля, 19:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся до 2263,85 пункта, индекс РТС - до 1246,98 пункта

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС слабо подросли к закрытию сессии во вторник. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,32% - до 2263,85 пункта, РТС - на 0,24%, до 1246,98 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:55 мск вырос на 0,32%, до 57,66 рубля, курс евро опустился на 0,01%, до 70,72 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,62% - до $68,06 за баррель.

Хотя геополитический фон остается напряженным, сегодняшняя коррекция вверх на американском фондовом рынке может добавить позитива завтра и российскому фондовому рынку на открытии, полагает заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова. В начале сегодняшних торгов в США индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 0,53% и оказался на отметке 2595,53 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 0,43%, до 6899,92 пункта, а индекс Dow Jones - на 0,73%, до 23815,67 пункта.

Тем не менее, по словам Мильчаковой, сильных движений котировок российских фондовых индексов завтра не ожидается. "Мы ожидаем, что завтра рынок по-прежнему останется в боковике, наша цель по индексу РТС на завтра по-прежнему находится в диапазоне 1200-1300 пунктов, по индексу Московской биржи - в пределах 2200-2300 пунктов. По курсу рубля к основным мировым валютам наши прогнозы также не меняются. Вероятный коридор значений по паре доллар/рубль завтра, как и сегодня, может составить 57-58 рублей, по паре евро/рубль будет торговаться в диапазоне 70-71 рубль", - прогнозирует эксперт.

При этом до конца недели и глобальные рынки будут консолидироваться на текущих уровнях, добавляет аналитик Бинбанка Айнур Дуйсембаева. "Российский фондовый рынок, на наш взгляд, в отсутствии внешних шоков, продолжит консолидироваться на достигнутых уровнях на фоне завершения сезона отчетностей и отсутствием драйверов роста, в течении текущей недели ожидаем, что торги по индексу Мосбиржи пройдут в коридоре 2270-2330 пунктов", - прогнозирует Дуйсембаева.

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