Миллер: транзит российского газа через Украину снизится до 10-15 млрд куб. м

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Транзит российского газа через территорию Украины может снизиться до 10-15 млрд куб. м в год с введением в эксплуатацию газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток - 2". Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в интервью Первому каналу во вторник.

"Мы не говорим о том, что мы полностью перекроем транзит через территорию Украины, потому что есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы. И, без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут менее значительными, по-видимому, речь может идти о 10-15 млрд куб. м газа в год", - пояснил Миллер.

Он также подтвердил необходимость пересмотра в перспективе контракта с Украиной. "Предстоит провести переговоры. Во всяком случае, это не те условия, которые мы получили в рамках рассмотрения иска в стокгольмском арбитраже", - отметил глава "Газпрома".

В мае 2017 года "Газпром" начал строительство морского участка "Турецкого потока" у российского побережья Черного моря. Проект предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее - к границе с Грецией. Длина морской части трубы должна составить около 930 км, сухопутной части по турецкой территории - 180 км.

Первая нитка нового газопровода будет предназначена для поставок на турецкий рынок, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Первые поставки газа планируются на конец 2019 года.