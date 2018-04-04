В США Tesla заявила о значительном росте объемов выпуска электромобилей

НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская компания Tesla в течение первого квартала 2018 года увеличила количество выпускаемых электромобилей. Об этом свидетельствует ее корпоративная отчетность, опубликованная во вторник.

В общей сложности за этот период Tesla произвела 34 тыс. 494 электрокара: 24 тыс. 728 машин Model S и Model X, а также 9 тыс. 766 автомобилей Model 3. В компании подчеркивают, что общий показатель на 40% выше, чем в четвертом квартале 2017 года. Как следует из документа, последний квартал стал "наиболее продуктивным в истории Tesla".

В компании констатировали, что объем производства Model 3 в течение отчетного периода увеличился двукратно. За последние семь дней Tesla выпустила 2020 этих электрокаров.

Как следует из документа, в отчетный период Tesla доставила покупателям 29 тыс. 980 электрокаров: 11 тыс. 730 Model S, 10 тыс. 070 Model X, а также 8 тыс. 180 автомобилей Model 3. Аналитики, опрошенные агентством Блумберг, полагали, что за первый квартал 2018 года доставлены будут 8 тыс. 800 машин Model 3.

На фондовых торгах в США во вторник акции Tesla подорожали на фоне публикации отчетности. Их стоимость увеличилась на 5,96% до $267,53.

Tesla начала сборку своих новых электромобилей Model 3 в июле 2017 года, однако столкнулась с трудностями в наращивании производства. Цена на Model 3, которая представляет собой бюджетную версию более дорогих Model X и Model S, начинается от $35 тыс. В своей базовой комплектации машина способна проехать без подзарядки около 350 км. Ее максимальная скорость составляет 210 км/ч, время разгона до 100 км/ч занимает примерно 5,6 секунды.

Компания была основана в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, однако в начале этого года стала именоваться просто Teslа. Штаб-квартира находится в американском городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала компания специализировалась на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.