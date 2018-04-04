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СМИ: забастовка железнодорожников привела к 400 км пробок вокруг Парижа

Экономика и бизнес
4 апреля, 12:13 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 4, апреля. /ТАСС

В забастовке, по данным SNCF, в среду принимает 34% железнодорожников. Профсоюзы заявляют, что руководство компании "манипулирует данными" и приводят сведения об уровне участия в 80%

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ПАРИЖ, 4 апреля. /ТАСС/. Более 400 км пробок образовалось в среду вокруг Парижа в результате второго дня забастовки французских железнодорожников. Об этом сообщил телеканал BFM. В обычные дни размеры заторов на дорогах у города не превышают 200 км - однако в условиях забастовки использование автотранспорта стало гораздо более интенсивным.

Согласно данным телеканала, забастовка работников Национальной компании французских железных дорог (SNCF) "не снижает своего накала". В путь отправлены, в зависимости от линий, лишь 10-20% высокоскоростных экспрессов TGV, которые играют важнейшую роль по доставке трудящихся в большие города. На маршрутах насчитывается не более 50% составов региональных поездов. Особо сложная ситуация сложилась в парижском районе, где, в частности, полностью закрыты две линии региональных поездов Transilien.

В забастовке, по данным SNCF, в среду принимает 34% железнодорожников. Профсоюзы заявляют, что руководство компании "манипулирует данными" и приводят сведения об уровне участия в 80%. В среду руководство SNCF запретило доступ всем журналистам-репортажникам на его объекты, чтобы лишить тем самым СМИ изображений переполненных перронов и поездов. Многие из составов приходят со значительным опозданием - около часа.

Всего государственная компания-монополист перевозит в день обычно не менее 4,5 млн пассажиров. Крупная забастовка, которая будет возобновляться в дальнейшем через каждые три дня, должна продлиться до конца июня. Железнодорожники выступают против намеченной правительством реформы сектора, открытия его для конкуренции, в результате которой положение как SNCF, так и ее работников может значительно ухудшиться. Особое недовольство трудящихся вызывают планы властей отменить для поступающих на работу в государственную компанию особый статус железнодорожника, дающий возможность пользоваться целым рядом социальных и пенсионных льгот.

Забастовка должна была завершиться в среду, однако не исключается, что она будет продолжена и в четверг. Решение будет принято на проводимых совещаниях представителей профсоюзов с трудящимися - генеральных ассамблеях.

Хаос на железнодорожных линиях немедленно сказался и на всей транспортной системе страны: резко возросло число дальних автобусных рейсов между городами, раскуплены билеты на авиарейсы между крупными городами. Жители парижских пригородов вынуждены отправляться на автомашинах в дорогу на час раньше. Метро в городе переполнено, что вызвано и распространением забастовки на линии городской электрички RER (Эр-ё-эр). На ее линии выведено в среду лишь 30-50% составов.

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