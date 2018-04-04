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"Мособлэнерго" дополнительно проверила электроустановки на пяти стадионах к ЧМ-2018

Экономика и бизнес
4 апреля, 14:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Специалисты компании провели проверки в Химках, Истре, Наро-Фоминске и Раменском

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Специалисты "Мособлэнерго" в преддверии чемпионата мира по футболу дополнительно проверили в четырех городах Подмосковья электроустановки, от которых организовано электроснабжение местных стадионов, сообщает в среду пресс-служба компании.

"Специалисты компании провели дополнительные проверки электроустановок "Мособлэнерго" в Химках, Истре, Наро-Фоминске и Раменском, от которых организовано электроснабжение стадионов. Подстанции и оборудование готовы и полностью исправны", - говорится в сообщении.

"Мособлэнерго" гарантирует бесперебойное электроснабжение на тренировочных площадках чемпионата - "Арене Химки", стадионе "Глебовец" и спорткомплексе "Гучково" под Истрой, а также на стадионах "Строитель" под Наро-Фоминском и "Сатурн" в Раменском.

Компания также проверила состояние объектов на предмет требуемой категории надежности: был произведен дополнительный осмотр кабельных и воздушных линий электропередачи, а также оборудования трансформаторных подстанций. Как отмечается в документе, были проведены необходимые замеры нагрузок, тепловизионный контроль контактных соединений внутри подстанций.

"На случай технологических нарушений в работе оборудования разработаны карты оперативного реагирования по каждому объекту, подготовлен план мероприятий по координации действий оперативного и дежурного персонала, определены места для размещения передвижных дизельных электростанций вблизи электроустановок", - подчеркнули в "Мособлэнерго".

Подобные проверки объектов массового посещения приобрели особую актуальность на фоне пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове 25 марта, когда погибли более 60 человек.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов- на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

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