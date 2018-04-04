ЦБ возложил функции временной администрации Автовазбанка на УК ФКБС в Автовазбанк

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Банк России утвердил план по предупреждению банкротства Автовазбанка и возложил с 5 апреля функции временной администрации по управлению банком на УК "Фонд консолидации банковского сектора". Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

В ЦБ отметили, что предусмотренные планом меры обеспечат бесперебойную деятельность Автовазбанка по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств.

С 2015 года Автовазбанк санировался Промсвязьбанком братьев Ананьевых. Однако в декабре 2017 года Промсвязьбанк сам проходит процедуру финансового оздоровления через Фонд консолидации банковского сектора, созданный ЦБ.

Как заявлял зампред ЦБ Василий Поздышев, Автовазбанку может потребоваться докапитализация на 15 млрд рублей.

По состоянию на конец 2017 года Автовазбанк занимает 57-е место по размеру активов среди российских банков.