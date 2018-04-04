Работники Air France объявили о планах провести четыре забастовки с 17 по 24 апреля

ПАРИЖ, 4 апреля. /ТАСС/. Работники французской авиакомпании Air France намерены провести еще четыре дня забастовок в период с 17 по 24 апреля в дополнение к уже объявленным ранее трем дням стачки 7, 10 и 11 апреля. Об этом сообщили в среду в совместном заявлении десять профсоюзов отрасли.
Об этом решении работники Air France объявили после состоявшейся в среду встречи профсоюзной делегации с руководством компании. Обвинив дирекцию в "отсутствии реальных предложений" и "нежелании начинать переговоры", они приняли решение назначить еще четыре забастовочных дня на конец этого месяца. "Администрация настаивает на конфронтации и берет на себя ответственность за продолжение забастовки", - считают в профсоюзах.
Теперь работники Air France намерены бастовать 7, 10-11, 17-18 и 23-24 апреля. Эти сроки совпадают с датами проводящейся одновременно во Франции двухмесячной забастовкой железнодорожников, которые начиная с апреля по два дня в неделю устраивают массовые стачки, парализующие движение поездов по всей стране.
За последние два месяца работники Air France провели уже несколько масштабных акций протеста против условий труда. Профсоюзы, летный и наземный технический персонал компании требуют увеличения заработных плат на 6%, тогда как руководство согласно лишь на общую добавку к зарплате в 1%, плюс возможность повышения персональных выплат летному персоналу на 1,4%.
По словам сотрудников авиаперевозчика, повышений зарплаты в Air France не проводилось с 2011 года в связи с введенным планом жесткой экономии. По мнению профсоюзов, компания за это время улучшила свое финансовое положение и вполне может компенсировать снижение покупательной способности зарплаты ее работников.
В самой компании неоднократно выражали сожаление в связи с решениями профсоюзов продолжать протесты. Генеральный директор авиакомпании Франк Тернер считает требования профсоюзов "необоснованными и нереалистичными". Подобные расходы, согласно его данным, обойдутся Air France в €240 млн.
Последняя забастовка персонала Air France прошла 4 апреля - тогда в общей сложности было отменено порядка 25% рейсов компании. Больше всего акция протеста отразилась на отправке среднемагистральных самолетов из парижского аэропорта Руасси-Шарль де Голль - там были отменены 30% таких рейсов. Вылеты на дальние расстояния, а также региональные перелеты из второго парижского аэропорта Орли и региональных воздушных гаваней пострадали меньше - в обоих случаях Air France там отменила в течение дня не более 20% рейсов.