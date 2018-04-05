Эксперты: введение минимальных цен очистит российский рынок от некачественных вин

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Винная продукция, сделанная из сомнительного, но дешевого сырья, сейчас заметно снижает рентабельность работы российских виноделов и виноградарей. Благодаря введению минимальных цен на вино у покупателей будет меньше шансов получить некачественные напитки - их просто выдавят с рынка, а производители качественной продукции будут уверены, что их затраты окупятся, считают эксперты.

Ранее в среду глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян сообщил, что ведомство планирует ввести минимальную розничную цену на вино, для каждого вида напитка она будет устанавливаться отдельно. Он не уточнил, сколько могут составить минимальные цены, и когда планируется их ввести, пояснив, что сейчас новая мера обсуждается с профессиональным обществом.

"Виноделы выступали с таким предложением [введения минимальных цен на вина] еще несколько лет назад. Это позволит продавать вино по более честным ценам и предотвращать тот демпинг, который иногда бывает на рынке", - сообщил ТАСС президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

Подозрительно дешево

Нередко "демпингуют" рынок те, кто делает вино из привозного виноматериала. Но, как отмечают виноделы, дешевое импортное сырье не отличается высоким качеством.

"У нас зона рискованного земледелия, нам надо покупать технику за границей, саженцы - за границей, есть сложности с покупкой земли и кредитования. И себестоимость получается достаточно высокой относительно продукции, сделанной, например, в Китае или странах Евросоюза, где многовековая история виноделия. В России не существует закона, который регламентировал бы происхождение сырья. И нередко бывает, что на дешевом вине написано "Кубань" или "Крым", а оно сделано в этих регионах, но из дешевейшего завозного материала", - пояснил в свою очередь владелец небольшой севастопольской винодельни Uppa Winery Павел Швец.

Директор по развитию кубанского завода "Славпром" (до присоединения Крыма был единственным российским предприятием, где делают кошерные вина) Сергей Макоед рассказал, что чаще всего по низким для честных предприятий ценам продаются подделки - вина, которые сделаны не из натуральных материалов, а из суррогатов.

Как следствие, виноделам сложнее продавать свою продукцию, и производство вина из качественного российского сырья становится невыгодным.

"Когда введут минимальные цены, натуральное и поддельное вино будут стоить одинаково. И тогда будут конкурировать не цена, а качество", - считает Макоед.

Совсем разные вина

Президент винодельческого союза Попович уточнил, что ввести минимальные цены - не панацея. Нужно, чтобы для каждого вида продукции они были подобраны с учетом особенностей производства. По мнению членов союза, эта сумма должна на 10-15% превышать затраты на выращивание вина, его сбор, производство вина, налоги и прочие издержки.

"На вино акциз один, а на ликерное вино в три-четыре раза выше, плюс затраты на производство у каждого типа продукции свои. Как вы думаете, можно ли продавать елки и помидоры по одной цене? Так и здесь: вино, игристое вино, ликерное вино - это разная продукция, а значит - разная цена", - пояснил он.

Севастопольский винодел Швец обратил внимание, что у разных видов вин в России не только свои технологии, но и свои традиции производства - например, многие производства игристых вин расположены не в винодельческих регионах, как основанный в XIX веке Санкт-Петербургский завод шампанских вин. И это вызывает свои проблемы, издержки и, как следствие, свою себестоимость.

Свой виноград ближе

Анатолий Водянкин, гендиректор томского ООО "Кахети", которое производит вина из жимолости, брусники и других сибирских ягод, считает, что в первую очередь важно само по себе введение минимальных цен. Будут ли они для разных вин одинаковыми, по его мнению, уже не слишком важно.

"Я вообще считаю, что рынок надо завоевывать не ценой, а качеством - сейчас много дешевого вина от недобросовестных производителей. Надо прививать людям вкус к своим [российским] винам. Квасы-медовухи были возрождены в Сибири, а сейчас мы хотим, чтобы из сибирской ягоды снова стали делать вино", - добавил Водянкин.

Глава Союза виноградарей и виноделов Попович отметил, что введение адекватных минимальных цен позволит поддерживать российских производителей. "Если люди будут понимать, что они смогут продать продукцию по той цене, которая покроет их затраты, то появится стимул сажать виноград и развивать виноделие", - резюмировал он.