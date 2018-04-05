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Автодорожную арку Крымского моста от ветра защитят аэродинамические обтекатели

Экономика и бизнес
5 апреля, 10:49 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 5, апреля. /ТАСС

Расчетная скорость ветра на уровне проезжей части арочного пролета может достигать 40 м/с

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Строители завершили монтаж аэродинамических обтекателей по фасаду автодорожной арки транспортного перехода через Керченский пролив, который свяжет Крымский полуостров с материковой частью России. Об этом в четверг сообщил информационный центр "Крымский мост".

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"Завершен монтаж аэродинамических обтекателей автодорожной арки Крымского моста… Эти конструкции минимизируют ветровое воздействие на арочный пролет и обеспечат комфортную эксплуатацию автодороги на участке над фарватером Керчь-Еникальского канала", - говорится в сообщении.

В инфоцентре рассказали, что обтекатели монтировались "непосредственно с арочного пролета, в безопасном для судоходства режиме, без каких-либо ограничений для движения судов по Керчь-Еникальскому каналу".

Для Керченского пролива, где строится мост, штормовые условия с высокими скоростями ветра - стандартное явление, отмечают специалисты. Вместе с тем расчетная скорость ветра на уровне проезжей части арочного пролета в исключительных случаях может достигать 40 м/с.

"Для предотвращения негативных аэродинамических явлений были проведены специализированные исследования, натурные испытания. Полученные результаты позволили нам запроектировать определенную форму обтекателей - как крыло самолета. Это 190 элементов металлоконструкций, создающих своеобразный "карниз" по фасаду арки", - приводятся в сообщении слова замдиректора по проектированию "Института Гипростроймост - Санкт-Петербург" Виктора Галаса.

Одновременно на автодорожной арке продолжается монтаж элементов обустройства автодороги: установлены все 14 мачт наружного освещения, по внешним полосам движения - барьерное ограждение. Завершается нанесение гидроизоляции на полотно проезжей части, после чего дорожники приступят к укладке асфальтобетона.

Арочные пролеты моста - железнодорожный и автодорожный - установили в проектное положение в 2017 году во время уникальных морских операций в Керченском проливе.

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