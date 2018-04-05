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Правительство обсудит сокращение дивидендов РЖД в пользу инвестиций

Экономика и бизнес
5 апреля, 10:31 дата обновления: 5 апреля, 10:59 UTC+3

Кабмин представит предложения по дивидендам РЖД на следующей неделе

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Правительство обсудит с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым возможность разрешить РЖД направить часть прибыли на инвестпрограмму, а не на дивиденды, в ближайшее время. Об этом сказал ТАСС вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Они (РЖД-прим. ТАСС) обратились с таким предложением (направить часть прибыли на инвестпроекты вместо выплаты дивидендов - прим. ТАСС), в том числе из-за того, что у нас финансирование из бюджета было меньше, чем ранее планировалось. Мы будем обсуждать это с председателем правительства в ближайшее время", - сказал Дворкович.

Правительство представит предложения по дивидендам РЖД на следующей неделе, отметил он.

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