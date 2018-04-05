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В совет директоров РЖД может войти глава РСХБ Патрушев

Экономика и бизнес
5 апреля, 11:04 UTC+3

Сам состав совета изменится незначительно, отметил вице-премьер Аркадий Дворкович

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Глава Россельхозбанка Дмитрий Патрушев

Глава Россельхозбанка Дмитрий Патрушев

© Дмитрий Патрушев/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. В Совет директоров РЖД может войти глава правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев, сам состав совета изменится незначительно, сказал журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Возможно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли в новый состав совета войти Патрушев. "Несильно изменится (состав совета директоров РЖД - прим. ТАСС). У нас после нескольких лет работы пойдет на отдых наш немецкий коллега - господин (Хартмут - прим. ТАСС) Медорн. Он еще год назад сказал, что последний год работает", - сказал Дворкович.

В состав совета директоров РЖД входят 13 человек, включая председателя совета вице-премьера Дворковича, замминистра транспорта Алана Лушникова, а также глав РФПИ и РЖД Кирилла Дмитриева и Олега Белозерова.

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