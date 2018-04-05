Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аэропорт Симферополя планирует сохранить пассажиропоток на уровне 2017 года

Экономика и бизнес
5 апреля, 11:08 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова

Гендиректор аэропорта Евгений Плаксин связал такой прогноз с высоким интересом россиян к Крыму

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Международный аэропорт Симферополя в 2018 году планирует сохранить пассажиропоток на уровне прошлого года, тогда перевезли 5,1 млн пассажиров. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор аэропорта Евгений Плаксин.

Интервью

Евгений Плаксин

Гендиректор аэропорта Симферополь: большой аэропорт в Крыму должен быть один

Перейти в раздел Интервью

"В этом году мы ожидаем пассажиропоток на уровне прошлого года", - сказал он. Плаксин связал такой прогноз с высоким интересом россиян к Крыму.

"Несмотря на то, что возобновилось авиасообщение с Турцией, у нас нет уменьшения пассажиропотока, связанного с данным фактором. Это говорит о том, что люди дополнительно стали летать в Крым", - отметил гендиректор.

В пресс-службе аэропорта уточнили ТАСС, что после воссоединения Крыма с РФ в аэропорту произошел резкий рост пассажиропотока. Если в украинский период в 2013 году аэропорт Симферополь обслужил 1,2 млн пассажиров, то в 2014 году эта цифра увеличилась в два раза - до 2,8 млн пассажиров.

С 2015 года аэропорт обслуживает более 5 млн пассажиров в год.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США развернули в АТР группировку сил в 400 тыс. военных
2
Times: британские спецслужбы уверены, что знают место производства вещества из Солсбери
3
На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины
4
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
5
WP: США введут к пятнице санкции по меньшей мере против шести российских олигархов
6
Захарова: Франция не смогла ответить на вопросы России по делу Скрипалей
7
CNN: спецпрокурор США санкционировал действия в отношении трех российских олигархов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости