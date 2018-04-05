Аэропорт Симферополя планирует сохранить пассажиропоток на уровне 2017 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Международный аэропорт Симферополя в 2018 году планирует сохранить пассажиропоток на уровне прошлого года, тогда перевезли 5,1 млн пассажиров. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор аэропорта Евгений Плаксин.

"В этом году мы ожидаем пассажиропоток на уровне прошлого года", - сказал он. Плаксин связал такой прогноз с высоким интересом россиян к Крыму.

"Несмотря на то, что возобновилось авиасообщение с Турцией, у нас нет уменьшения пассажиропотока, связанного с данным фактором. Это говорит о том, что люди дополнительно стали летать в Крым", - отметил гендиректор.

В пресс-службе аэропорта уточнили ТАСС, что после воссоединения Крыма с РФ в аэропорту произошел резкий рост пассажиропотока. Если в украинский период в 2013 году аэропорт Симферополь обслужил 1,2 млн пассажиров, то в 2014 году эта цифра увеличилась в два раза - до 2,8 млн пассажиров.

С 2015 года аэропорт обслуживает более 5 млн пассажиров в год.