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"Ижавиа" откроет продажу субсидируемых авиабилетов в Симферополь 14 апреля

Экономика и бизнес
5 апреля, 12:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Размер специального тарифа в одном направлении составит от 2,5 тыс. рублей до 3,75 тыс. рублей в зависимости от города вылета

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Ижавиа" откроет продажу субсидируемых авиабилетов из Ижевска, Нижнекамска и Пензы в Симферополь 14 апреля. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе перевозчика.

"14 апреля "Ижавиа" открывает продажу субсидируемых авиабилетов в Симферополь. Купить билеты можно только в кассе при предъявлении документа, подтверждающего льготу. Количество субсидируемых билетов по специальному тарифу ограничено", - говорится в сообщении.

Размер специального тарифа в одном направлении составит от 2,5 тыс. рублей до 3,75 тыс. рублей в зависимости от города вылета, следует из данных авиакомпании.

Авиакомпания "Ижавиа" осуществляет регулярные внутренние и грузовые авиаперевозки из Ижевска и других городов России, находится в 100%-ой собственности правительства Удмуртии. Перевозчик участвует в программе субсидирования воздушных перевозок в Симферополь с 2015 года. За это время, по данным авиакомпании, в рамках программы перевезли около 12 тыс. пассажиров.

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