РБК: ВТБ планирует почти втрое увеличить дивиденды миноритариям за 2017 год

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. ВТБ планирует увеличить дивидендные выплаты миноритариям в 2,7 раза, оставив вознаграждение основного акционера - государства - на уровне прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники.

ВТБ планирует направить на дивиденды за 2017 году 61% чистой прибыли, или 73,5 млрд рублей, пишет издание со ссылкой на два источника, знакомых с повесткой наблюдательного совета банка, запланированного на 16 апреля. "Согласно текущим предложениям, государство в общей сложности по всем типам акций должно получить 56 млрд рублей, миноритарии - 17,5 млрд рублей", - сообщают источники издания.

По их данным, при выплатах за 2017 год на дивиденды по обыкновенным акциям планируется направить 44,8 млрд рублей, по привилегированным акциям первого типа - 11,8 млрд рублей, по "префам" второго типа - 16,95 млрд рублей.

ВТБ и Росимущество отказались комментировать изданию размер планируемых дивидендов.

Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил в феврале, что правительство согласовало переход ВТБ к равным дивидендным выплатам по обыкновенным и привилегированным акциям. Предполагается, что такая мера позволит увеличить доходность по обыкновенным акциям, 60,9% которых принадлежит государству.

По итогам 2016 года выплаты дивидендов по обыкновенным акциям составили 15,164 млрд рублей из расчета 0,00117 рубля на одну акцию. На выплату дивидендов по "префам" первого типа было выделено 11,129 млрд рублей, по "префам" второго типа - 18,1 млрд рублей.

Основным акционером ВТБ является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60,9348% голосующих акций, или 45,01% (с учетом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92,23%) от уставного капитала банка.