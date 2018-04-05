Совкомбанк получил контроль над оператором карты "Халва"

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Совкомбанк получил контроль над оператором банковской карты "Халва" - компанией "Совкомкард". Сумма сделки, в результате которой банк приобрел "Совкомкард" в 100-процентную собственность, составила 1,106 млрд рублей, следует из отчетности кредитной организации.

"В соответствии с решением наблюдательного совета группы [Совкомбанка] в феврале 2018 года Совкомбанк приобрел 100% долей в ООО "Совкомкард" у третьих лиц за 1 106 млн рублей", - указано в отчетности.

Компания "Совкомкард" учреждена в 2017 году для развития проекта карты рассрочки "Халва" и является правообладателем торговой марки "Халва" на территории Российской Федерации. Проект начал работу в марте, расходы банка на его рекламу составили в 2017 году 997 млн рублей.

В настоящий момент оценка справедливой стоимости идентифицируемых чистых активов и обязательств ООО "Совкомкард" еще не завершена, отмечается в отчетности.

О банке

Совкомбанк, материнская компания одноименной группы компаний, был создан в Костроме в 1990 году. Согласно данным опубликованной на сайте ЦБ отчетности, банк занимает 16 место по размеру активов (689 млрд рублей), капитал кредитной организации составляет 70 млрд рублей.

Сеть обслуживания банка включает 2 418 офисов (включая 2 087 мини-офисов), находящихся в 74 субъектах Российской Федерации, а также 4 119 банкоматов и терминалов по приему наличности. Группа обслуживает 2,7 млн заемщиков (138,3 млрд рублей) и 0,5 млн вкладчиков (301,5 млрд рублей), а также 170 тыс. юридических лиц (кредитный портфель - 80 млрд рублей, портфель депозитов - 118, 4 млрд рублей). Численность сотрудников составляет 11 480 человек.

Согласно отчетности группы Совкомбанка, ее 100% собственником является зарегистрированная в Нидерландах компания SovCo Capital Partners N.V. При этом на 31 декабря 2017 года Совкомбанк не находился под фактическим контролем какого-либо одного юридического или физического лица. Sovco Capital Partners N.V. принадлежит группе российских бизнесменов, включая ключевых членов руководства и наблюдательного совета кредитной организации, но не находится под контролем какого-либо конечного собственника.

Sovco Capital Partners N.V. - налоговый резидент Российской Федерации

Наблюдательный совет банка состоит из семи человек: пяти крупнейших конечных бенефициаров банка, одного члена правления банка и одного независимого директора. Наблюдательный совет Банка возглавляет Михаил Кучмент.