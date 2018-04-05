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ЦБ выявил схему незаконных операций между ломбардами и ювелирными магазинами

Экономика и бизнес
5 апреля, 14:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Клиенты ломбардов сдают изделия высокого качества и получают возможность купить в ювелирном магазине другие изделия по завышенной стоимости

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© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Банк России выявил случаи незаконных схемных операций, используемых ломбардами и ювелирными магазинами на территории России. Об этом в четверг в эфире телеканала РБК сообщил заместитель руководителя главной инспекции ЦБ Иван Козлов.

Схема состояла в том, что клиенты ломбардов в рамках акции по обмену старых изделий на новые передавали в ломбард изделия высокого качества и вместо займа получали возможность приобрести в ювелирном магазине, куда ломбарды перечисляют деньги, другие изделия "по завышенной стоимости, либо с пробой более низкой, чем то изделие, которое клиент сдавал в ломбард", разъяснил Козлов.

"Мы обнаружили, что данные операции являются схемными и, более того, они нарушают права потребителей", - сказал он.

Представитель Банка России отметил, что в ходе таких схем не происходит получения клиентом денег, в то время как в соответствии с российским законодательством выдача займов является условием деятельности ломбарда. "Происходит ненадлежащее информирование клиента о сути предоставляемой операции <...> Кроме того, возникают правовые риски, связанные с тем, что данная сделка может быть оспорена в порядке, установленном законодательством", - добавил Козлов.

Он также отметил, что основания, на которых происходит передача денег от ломбардов в ювелирные магазины и получение клиентом ювелирных изделий, в таких схемах также неясны.

Ключевой функционал ЦБ в отношении деятельности ломбардов, "это, во-первых, предотвращение схемных операций, а во-вторых, защита прав потребителей финансовых услуг <...> И здесь мы видим значительное нарушение их прав", - отметил представитель ЦБ.

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