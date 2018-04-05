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ЦБ поддерживает идею введения механизма санации негосударственных пенсионных фондов

Экономика и бизнес
5 апреля, 17:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Ранее комитет Госдумы по финрынку рекомендовал принять во втором чтении законопроект о введении механизма санации страховых компаний по аналогии с существующим банковским механизмом

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Банк России поддерживает идею введения механизма санации на рынке НПФ, планирует заняться разработкой этого механизма. Об этом сообщил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин на заседании комитета Госдумы по финрынку.

"Принципиально идея поддерживается, она просто не так проста в техническом исполнении", - сказал он. "У негосударственных пенсионных фондов несколько разных "мешков" - капитал отделен от резервов и накоплений, и это усложняет сам механизм. Но как принципиальный подход - я думаю, имеет смысл заняться этим", - пояснил Чистюхин.

Ранее в четверг комитет рекомендовал принять во втором чтении законопроект о введении механизма санации страховых компаний по аналогии с существующим банковским механизмом - когда ЦБ становится основным собственником санируемой организации, а после докапитализации и завершения процедуры оздоровления продает ее рыночному инвестору. Планируется, что санироваться будут социально значимые страховщики.

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