Национальный банк Украины сообщил о сокращении международных резервов на 1,2% в марте

КИЕВ, 5 апреля. /ТАСС/. Международные резервы Украины сократились в марте текущего года на 1,2% по сравнению с февралем, до $18191,2 млн. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

"Международные резервы Украины на 1 апреля 2018 года составляли $18191,2 млн (в эквиваленте). В течение марта они сократились на 1,2%, преимущественно в связи с осуществлением платежей правительства и НБУ по государственному долгу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за счет международных резервов было выплачено $1284,1 млн для погашения и обслуживания государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте (кроме платежей в пользу Международного валютного фонда). В пользу МВФ было выплачено в марте $186 млн, сообщили в НБУ.

"Кроме того, на объем резервов повлияли переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривны к иностранным валютам) на сумму $43,2 млн", - уточняется в сообщении регулятора.

По состоянию на 1 апреля, объем международных резервов покрывал 3,4 месяца будущего импорта. В НБУ сообщили, что "этого достаточно для выполнения обязательств Украины текущих операций правительства и НБУ", - заявили в Нацбанке.

Резервы НБУ сокращаются уже не первый месяц. В январе текущего года регулятор ухудшил прогноз собственных международных резервов в 2018 году с $22,2 млрд до $20,5 млрд и в 2019 - с $21,2 млрд до $17,8 млрд.