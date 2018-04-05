Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Национальный банк Украины сообщил о сокращении международных резервов на 1,2% в марте

Экономика и бизнес
5 апреля, 18:57 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, апреля. /ТАСС

Сокращение произошло в связи с осуществлением платежей правительства и НБУ по государственному долгу

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 5 апреля. /ТАСС/. Международные резервы Украины сократились в марте текущего года на 1,2% по сравнению с февралем, до $18191,2 млн. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

"Международные резервы Украины на 1 апреля 2018 года составляли $18191,2 млн (в эквиваленте). В течение марта они сократились на 1,2%, преимущественно в связи с осуществлением платежей правительства и НБУ по государственному долгу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за счет международных резервов было выплачено $1284,1 млн для погашения и обслуживания государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте (кроме платежей в пользу Международного валютного фонда). В пользу МВФ было выплачено в марте $186 млн, сообщили в НБУ.

"Кроме того, на объем резервов повлияли переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривны к иностранным валютам) на сумму $43,2 млн", - уточняется в сообщении регулятора.

По состоянию на 1 апреля, объем международных резервов покрывал 3,4 месяца будущего импорта. В НБУ сообщили, что "этого достаточно для выполнения обязательств Украины текущих операций правительства и НБУ", - заявили в Нацбанке.

Резервы НБУ сокращаются уже не первый месяц. В январе текущего года регулятор ухудшил прогноз собственных международных резервов в 2018 году с $22,2 млрд до $20,5 млрд и в 2019 - с $21,2 млрд до $17,8 млрд.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Скотленд-Ярд обнародовал заявление Юлии Скрипаль
2
Порошенко заявил, что в мае начнется Операция объединенных сил в Донбассе
3
Госдума приняла закон о новой мере пресечения - "запрет на определенные действия"
4
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
5
Росрыболовство рекомендует рыбакам уведомлять о выходе и перемещении в Азовское море
6
Верховная рада переименовала высокомобильные десантные войска в десантно-штурмовые
7
На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости