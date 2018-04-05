Международные эксперты положительно оценивают площадку для ЭКСПО в Екатеринбурге

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Инспекционная комиссия Международного бюро выставок (МБВ) дала положительную оценку площадке, которую предлагает Екатеринбург для проведения международной выставки ЭКСПО-2025, сообщил в четверг председатель исполнительного комитета организации Джай-Чул Чой.

"Проект проведения выставки в Екатеринбурге является целесообразным, имеет обоснования и поддержку со стороны федерального правительства. За время нашей работы мы отметили также поддержку политических групп и гражданского общества, учли их политическую волю и заинтересованность в проекте ", - сказал он на пресс-конференции по итогам инспекционного визита МБВ.

Он назвал российский проект сильным и сообщил, что это будет отражено в итоговом отчете, который будет представлен членам МБВ. Джай-Чул Чой также подчеркнул, что целью визита комиссии стало не сравнение российской заявки с другими, а оценка потенциала города и государства в свете участия в борьбе за ЭКСПО.

Члены МБВ за три дня, проведенных в России, посетили Екатеринбург, где осмотрели площадку, зарезервированную под ЭКСПО, провели встречи с представителями российского руководства.

Всемирные универсальные выставки проводятся раз в пять лет. Предыдущая, ЭКСПО-2015, проходила в итальянском Милане, следующая пройдет с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года в Дубае (ОАЭ). Екатеринбург ранее также претендовал на проведение ЭКСПО-2020, однако тогда проиграл Дубаю.

Генеральный директор заявочного комитета "ЭКСПО-2025" Светлана Сагайдак в свою очередь отметила, что для того, чтобы еще больше усовершенствовать российскую заявку появилось много новых предложений. "Например, когда мы показывали цены на разные категории билетов, поступило интересное предложение предусмотреть билет семейный, включающий дополнительную скидку для многодетных семей, мы его приняли во внимание", - рассказала она.