Медведев: РФ гарантирует исполнение всех обязательств при проведении "Экспо"

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Россия готова гарантировать исполнение всех обязательств, возлагаемых на страну, принимающую "Экспо", в случае одобрения заявки о проведении этой Международной выставки в Екатеринбурге в 2025 году. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время встречи с председателем исполнительного комитета Международного бюро выставок Чэ Чхуль Чхве.

"От имени руководства Российской Федерации хочу сказать, что все те обязательства, которые по правилам возлагаются на принимающую сторону, мы, естественно, не только подтверждаем, но и гарантируем, о чем я подписал необходимые документы, вы об этом знаете", - сказал Медведев. Он отметил, что "как и любое правительство, наше правительство уделяет этому вопросу особое внимание".

Премьер поблагодарил представителей Исполкома МБВ за внимательное отношение к российской заявке.

"Мы входим в эту воду не в первый раз. Первый заход уже был, и по сравнению с предыдущей заявочной кампанией, надеюсь, что наши коллеги хорошо поработали, досье Екатеринбурга претерпело изменения, изменились характеристики площадки, появились другие дополнительные возможности", - сказал глава кабмина. Он выразил надежду, что в обновленной заявке удалось "продемонстрировать все возможности" Екатеринбурга.

С российской стороны во встрече принимали участие вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, глава Минпромторга Денис Мантуров, замминистра экономического развития Алексей Груздев, замглавы МИД Михаил Богданов, а также Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области, столица которого город Екатеринбург претендует на проведение "Экспо-2025".

"Экспо-2025"

22 мая 2017 года состоялась официальная передача письма правительства РФ в Международное бюро выставок в Париже о выдвижении Екатеринбурга в качестве кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки "Экспо-2025". Тема российской заявки: "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь - для будущих поколений".

Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии Генеральной ассамблеи бюро в ноябре 2018 года. Проведение "Экспо" запланировано на период со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Конкурентами Екатеринбурга на данный момент являются Осака (Япония) и Баку (Азербайджан).

Россия участвует в "Экспо" с 1851 года и, в случае победы заявки Екатеринбурга, "Экспо-2025" может стать первой Всемирной выставкой, которая пройдет на территории России.