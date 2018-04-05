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Медведев: РФ гарантирует исполнение всех обязательств при проведении "Экспо"

Экономика и бизнес
5 апреля, 12:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Конкурентами Екатеринбурга на проведение Всемирной выставки являются Осака и Баку

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Россия готова гарантировать исполнение всех обязательств, возлагаемых на страну, принимающую "Экспо", в случае одобрения заявки о проведении этой Международной выставки в Екатеринбурге в 2025 году. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время встречи с председателем исполнительного комитета Международного бюро выставок Чэ Чхуль Чхве.

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"От имени руководства Российской Федерации хочу сказать, что все те обязательства, которые по правилам возлагаются на принимающую сторону, мы, естественно, не только подтверждаем, но и гарантируем, о чем я подписал необходимые документы, вы об этом знаете", - сказал Медведев. Он отметил, что "как и любое правительство, наше правительство уделяет этому вопросу особое внимание".

Премьер поблагодарил представителей Исполкома МБВ за внимательное отношение к российской заявке.

"Мы входим в эту воду не в первый раз. Первый заход уже был, и по сравнению с предыдущей заявочной кампанией, надеюсь, что наши коллеги хорошо поработали, досье Екатеринбурга претерпело изменения, изменились характеристики площадки, появились другие дополнительные возможности", - сказал глава кабмина. Он выразил надежду, что в обновленной заявке удалось "продемонстрировать все возможности" Екатеринбурга.

С российской стороны во встрече принимали участие вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, глава Минпромторга Денис Мантуров, замминистра экономического развития Алексей Груздев, замглавы МИД Михаил Богданов, а также Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области, столица которого город Екатеринбург претендует на проведение "Экспо-2025".

"Экспо-2025"

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22 мая 2017 года состоялась официальная передача письма правительства РФ в Международное бюро выставок в Париже о выдвижении Екатеринбурга в качестве кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки "Экспо-2025". Тема российской заявки: "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь - для будущих поколений".

Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии Генеральной ассамблеи бюро в ноябре 2018 года. Проведение "Экспо" запланировано на период со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Конкурентами Екатеринбурга на данный момент являются Осака (Япония) и Баку (Азербайджан).

Россия участвует в "Экспо" с 1851 года и, в случае победы заявки Екатеринбурга, "Экспо-2025" может стать первой Всемирной выставкой, которая пройдет на территории России.

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Свердловская область
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Богданов, Михаил Леонидович Мантуров, Денис Валентинович Медведев, Дмитрий Анатольевич Груздев, Алексей Владимирович Куйвашев, Евгений Владимирович Дворкович, Аркадий Владимирович
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