Володин считает, что для РФ очень важно провести выставку "Экспо" в Екатеринбурге

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для России очень важно провести Всемирную универсальную выставку "Экспо" в Екатеринбурге.

В прошлом году было принято решение о выдвижении этого города в качестве кандидата на право проведения "Экспо-2025. "Россия является постоянным участником выставки с самого начала в 1851 году, однако еще ни разу не принимала ее у себя. Для нас очень важно впервые в российской истории провести "Экспо" в нашей стране", - заявил Володин по итогам состоявшейся в четверг встречи с членами инспекционной комиссии "Экспо-2025" Международного бюро выставок, сообщил официальный сайт нижней палаты парламента.

От имени депутатов всех политических партий он обратился с просьбой рассмотреть Екатеринбург как город, готовый принять эту выставку. "Этот выбор не случаен: Урал - центр России, он славится своими технологическими достижениями", - подчеркнул спикер.

Володин уверен, что "выставка станет хорошим импульсом для развития региона". "Предложенная тема - "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь - для будущих поколений" - имеет потенциальный интерес как для представителей власти, так и для бизнеса, общественных и научных организаций", - отметил политик.

Поддержка Екатеринбурга думскими фракциями

Представители всех фракций в Госдуме поддержали Екатеринбург в качестве города-кандидата на право проведения выставки "Экспо-2025". Так, первый вице-спикер палаты Иван Мельников (КПРФ) отметил, что российские павильоны "всегда были среди лучших, а экспонаты - уникальными".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский напомнил об уникальном географическом положении Екатеринбурга: "Город расположен на стыке Европы и Азии, что очень удобно для проведения крупного международного мероприятия. Кроме того, Екатеринбург будет интересен гостям как один из крупнейших промышленных и научных центров".

Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов обратил внимание членов инспекционной комиссии на то, что "Россия имеет большой опыт проведения крупнейших мероприятий". "Мы готовы принять у себя выставку "Экспо" в 2025 году. Екатеринбург - очень гостеприимный город, в этом смогут убедиться все гости и участники "Экспо-2025", - заявил он.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов поделился личными впечатлениями о Екатеринбурге, в котором он прожил более шести лет. "Мы приглашаем всех в Екатеринбург - это очень уютный и зеленый город. А то, что Свердловская область обладает огромным научно-техническим потенциалом, будет способствовать успеху выставки "Экспо-2025", - подчеркнул Миронов.

Об "Экспо"

"Экспо" (Expo) - международные выставки для демонстрации технических и технологических достижений. Их проведение направлено на повышение осведомленности мирового сообщества и поиск ответов на глобальные вызовы современности. Организационные вопросы (календарь, заявки, отбор) с 1928 года решает межправительственная организация Международное бюро выставок (МБВ). На начало 2018 года МБВ объединяет 170 государств.

Выставки "Экспо" проводятся раз в пять лет и длятся от 3 до 6 месяцев.

Россия участвовала во всех всемирных выставках с 1851 года, но при этом ни разу не принимала их у себя. В этой связи было принято решение о выдвижении Екатеринбурга в качестве города-кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки "Экспо" в 2025 году (примерные даты: 2 мая - 2 ноября 2025 года).

Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии Генеральной ассамблеи бюро в ноябре 2018 года по итогам голосования делегатов государств-членов МБВ.