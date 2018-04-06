СМИ: подготовка США новых пошлин на импорт из КНР нарушает принципы мировой торговли

ПЕКИН, 6 апреля. /ТАСС/. Подготовка администрацией президента США Дональда Трампа нового списка импортных товаров из Китая для введения дополнительных пошлин является "серьезным нарушением принципов мировой торговли". Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении агентства "Синьхуа".

"5 апреля президент США Дональд Трамп потребовал от представителя США на торговых переговорах подготовить на основании 301-й статьи [американского закона о торговле 1974 года] новый список дополнительных пошлин на импортируемые из Китая товары на общую сумму $100 млрд. Такие действия являются серьезным нарушением принципов мировой торговли", - указывается в сообщении "Синьхуа" на китайском языке.

Другие подробности агентством не приводятся, однако в англоязычном варианте материала указано, что "действия Трампа обостряют торговые трения". "Китай будет защищать свои национальные интересы в ответ на торговые меры и протекционизм США", - указывает агентство.

Президент Дональд Трамп распорядился в четверг подготовить новый список импортируемой продукции из КНР, в отношении которой будут введены дополнительные пошлины. Как подчеркивается в распространенном Белым домом заявлении главы администрации США, этот шаг - реакция "на несправедливые ответные меры со стороны Китая".

Новый этап обострения в торговых отношениях Вашингтона и Пекина начался 3 апреля, когда администрация президента Дональда Трампа обнародовала список продукции из Китая, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25%-ные пошлины. В ответ Госсовет КНР в среду опубликовал список из 106 наименований американской продукции, на которые будут введены пошлины в 25%. Вступление в силу ответных мер напрямую зависит от того, введут ли США запланированные пошлины в отношении китайских товаров.

В четверг министерство коммерции КНР сообщило, что Пекин инициировал разбирательство в ВТО против односторонних действий Соединенных Штатов в отношении китайской продукции из стали и алюминия. В среду Пекин обратился в ВТО по поводу введения США пошлин на китайский импорт на основании 301-й статьи.