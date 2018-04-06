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"Известия": экспорт продовольствия из России в 2017 году вырос на 21%

Экономика и бизнес
6 апреля, 8:59 UTC+3

Показатель достиг $20,7 млрд

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Экспорт продуктов питания и сельскохозяйственного сырья из России по итогам 2017 года составил $20,7 млрд, что на 21,1% больше показателя 2016 года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на доклад Минсельхоза.

Треть вывезенных за рубеж продовольственных товаров пришлась на зерно и продукцию мукомольно-крупяной промышленности. Экспорт этой продукции в ближайшие годы может увеличиться в 1,5 раза, считают эксперты.

Доля продтоваров и сельхозсырья во всем экспорте составила в прошлом году 5,8%.

По расчетам Центра международной торговли, экспорт в натуральном выражении в 2017 году составил 65,2 млн тонн, что на 20,8% выше показателя 2016 года.

Основными покупателями продукции российского агропромышленного комплекса в прошлом году оказались страны дальнего зарубежья: на них прошлось 75% всей стоимости вывезенных товаров ($15,9 млрд). Лидерами стали Египет ($1,78 млрд), Турция ($1,78 млрд), Китай ($1,77 млрд), Южная Корея ($1,46 млрд).

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