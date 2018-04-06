В Росавтодоре утвердили трассировку восьмого участка автодороги "Таврида" в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Научно-технический совет при Росавтодоре утвердил трассировку восьмого участка федеральной автотрассы "Таврида" в Севастополе, которая свяжет город с Крымским мостом, соединяющим полуостров с другими регионами России. Об этом в пятницу сообщил журналистам замгубернатора города Владимир Базаров.

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"Неделю назад в Росавтодоре прошел заключительный научно-технический совет, согласована трассировка восьмого этапа строительства трассы "Таврида", - сказал Базаров.

Он напомнил, что седьмой участок трассы уже строится, он будет проходить по прямой от села Верхнесадовое до так называемой президентской дороги, которая сейчас имеет две полосы. Восьмой участок будет проложен по этой президентской дороге, для этого она будет расширена до четырех полос. Оканчиваться этот участок будет на Ялтинском кольце, от которого к Севастополю до развязки на пятом километре Балаклавского шоссе ведет хорошая четырехполосная трасса.

Кроме того, Базаров напомнил: чтобы разгрузить транспортное движение в городе, реконструируется Балаклавское шоссе, которое в 2019 году из двухполосной дороги с изношенным покрытием станет качественной четырехполосной магистралью. Решить транспортные проблемы города также призвана реконструкция дороги в бухту Казачью, строительство Гераклейской рокады, которая свяжет отдаленные районы города, благодаря рокаде из Камышовой бухты до Корабельной стороны можно будет добраться за 10 минут, тогда как сейчас этот путь на автомобиле занимает от 30 до 50 минут.

Ранее сообщалось, что укладку асфальта на строящемся седьмом севастопольском участке трассы "Таврида" планируется начать в июне этого года.

"Таврида" станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Магистраль пройдет от Керчи до Севастополя, ее длина составит 250,7 км. Дорогу проложат в обход Феодосии, Белогорска, Симферополя, Бахчисарая, что позволит сохранить экологию и значительно сократить время в пути. В Севастополе проходит два участка этой трассы: седьмой, длинной более 13 км, и восьмой, длинной 6,5 км. Ввести магистраль в эксплуатацию планируется декабре 2020 года.