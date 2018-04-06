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Власти рассматривают семь вариантов моста или тоннеля через Севастопольскую бухту

Экономика и бизнес
6 апреля, 13:10 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 6, апреля. /ТАСС

Сводное заключение технологического и ценового аудита Главгосэкспертизы по ТЭО планируют получить в сентябре 2018 года

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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Власти Севастополя рассматривают семь вариантов строительства транспортного перехода через Севастопольскую бухту, на вопрос о целесообразности строительства моста или тоннеля даст ответ технико-экономическое обоснование (ТЭО). Об этом в пятницу журналистам сообщил заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров.

На встрече президента РФ Владимира Путина с избранными губернаторами 20 сентября 2017 года было дано поручение о строительстве перехода через Севастопольскую бухту, который позволит решить транспортные проблемы жителей Северной стороны, которые добираются в центр города на катерах. На ТЭО из бюджета Севастополя выделено 30 млн рублей.

"Сейчас мы объявили новый конкурс на технико-экономическое обоснование, которое рассматривает семь вариантов перехода через Севастопольскую бухту, самое предположительное - это в районе северного южного молов (на входе в бухту - прим. ТАСС) тоннельный переход, и второе - на Корабельной стороне как продолжение улицы Генерала Мельника. По окончанию этой работы мы получим ответ, каким путем мы будем двигаться: будет ли это тоннель или мост, и где он будет построен", - сказал Базаров.

Планируемый срок получения положительного сводного заключения технологического и ценового аудита Главгосэкспертизы по ТЭО сентябрь 2018 года, объем финансирования строительства перехода составляет порядка 25 млрд рублей. Завершить строительство планируется в 2022 году.

Базаров также напомнил, что что ранее власти уже заключали контракт на выполнение технико-экономического обоснования строительства транспортного перехода через Севастопольскую бухту, но потом его расторгли. Как сообщал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, компания- подрядчик не стала выполнять условия контракта из-за международных санкций, наложенных на Крым и Севастополь.

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