Власти КБР надеются на включение аэропорта Нальчика в госпрограмму для реконструкции ВПП

НАЛЬЧИК, 6 апреля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) рассчитывают, что реконструкция аэропорта Нальчика и его взлетно-посадочной полосы (ВПП) будут включены в госпрограмму "Развитие транспортной системы РФ". Об этом в пятницу заявил председатель Госкомтранса региона Арсен Кудаев.

Ранее авиакомпания "Победа" заявила о приостановлении полетов в столицу Кабардино-Балкарии из-за выявленных несоответствий аэродрома сертификационным требованиям, которые не позволяют обеспечить безопасное выполнение рейсов. Больше претензий у компании к состоянию ВПП. Полеты в Нальчик, которые осуществляются "Победой" из Москвы и Санкт-Петербург, не будут возобновлены до полного устранения нарушений, предупредил лоукостер. По данным воздушной гавани, "Победа", в нарушение установленных правил не направила в аэропорт Нальчик официального уведомления о своих действиях. В то же время аэропорт сообщает, что по согласованию с Росавиацией будет проводится плановый текущий ремонт ВПП с 7 по 9 апреля 2018 года.

"В рамках госпрограммы РФ по развитию транспортной системы, утвержденной постановлением правительства РФ от 20 декабря 2017 года, мероприятия по реконструкции аэропортового комплекса города Нальчика включено в перечень объектов, которые могут финансироваться в случае выделения дополнительного финансирования, а такие прогнозы есть. Вместе с тем федеральным бюджетом на 2018 и плановые 2019, 2020 годы финансирование не предусмотрено", - сказал Кудаев на заседании коллегии ведомства. По его словам, в настоящее время Минтрансом России разрабатывается проект обозначенной программы на период до 2025 года, а Росавиация рассматривает возможность включения региона в мероприятия в случае выделения финансовых средств в полном объёме.

Он также отметил, что собственнику и инвестору аэропорта необходимо провести текущий ремонт ВПП. "Указанные недостатки нужно устранить в кратчайшее время. Данный вопрос обсуждается на уровне председателя правительства республики. Правительство сделает все для того, чтобы исключить возможность ухода авиакомпаний из Нальчика", - добавил спикер.

Паспортом объекта предусматривается разработка проектно-сметной документации ВПП, перрона и рулежной дорожки. После проведения реконструкции аэропорт может принимать суда любых типов в том числе и в сложные погодные условия.

Об аэропорте

За прошлый год аэропорт Нальчика перевез 236 тыс. 865 человек, рост составил более 20%. Из них почти 32 тыс. перевезли по международному направлению. В 2017 году аэропорт Нальчика побил рекорд почти 40-летней давности: в 1978 году, когда аэропорт Минеральные воды закрыли на реконструкцию, годовой пассажиропоток аэропорта Нальчик составил 137 тысяч человек. Ранее, до решения "Победы", из аэропорта Нальчика выполняли рейсы в Москву (дважды в день) и Санкт-Петербург (дважды в неделю). Сейчас остался один рейс в Москву и обратно, его совершает авиакомпания UTair. С июня 2018 года авиаперевозки из города Нальчика в город Симферополь планируется осуществлять один раз в неделю авиакомпанией RusLine на комфортабельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200.