Еврокомиссия одобрила создание СП "Роснефти" и General Electric

БРЮССЕЛЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Еврокомиссия одобрила создание компаниями "Роснефть" и General Electric совместного предприятия для развития в России промышленного интернета и внедрения передовых цифровых решений на объектах "Роснефти" и в российской нефтегазовой отрасли. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении Еврокомиссии.

"Еврокомиссия одобрила создание предприятия в России, находящегося в совместной собственности американской компании General Electric и российской "Роснефти", действующей через свое дочернее предприятие "Сибинтек". Еврокомиссия пришла к выводу, что создание данного совместного предприятия не вызывает озабоченности с точки зрения европейского законодательства по конкуренции, поскольку это СП практически не будет вести деятельности в Европейской экономической зоне", - отмечается в заявлении.

О СП

В июне 2017 года ООО "ИК Сибинтек" (общество группы ПАО "НК "Роснефть") и General Electric подписали акционерное соглашение о создании совместного предприятия (СП) для развития в России промышленного интернета и внедрения передовых цифровых решений на объектах "Роснефти" и в российской нефтегазовой отрасли.

Деятельность СП будет направлена на развитие использования цифровых технологий в производственной деятельности "Роснефти", прежде всего в области таких капиталоемких производств, как нефтепереработка и нефтегазохимия. С помощью внедрения новейших цифровых решений планируется оптимизировать системы сбора, обработки и анализа промышленных данных, получаемых с удаленных месторождений и перерабатывающих предприятий компании. В рамках СП компании планируют создать около 150 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов.

На первом этапе ключевой задачей СП станет внедрение на ряде НПЗ компании общей мощностью более 110 млн тонн программы "Управление эффективностью производственных активов и надежностью оборудования" с использованием цифрового решения APM Meridium. Реализация данной программы позволит прогнозировать техническое состояние оборудования предприятий, предотвращать нештатные ситуации за счет раннего обнаружения неисправностей и снижать риски незапланированного простоя производственных объектов.

В дальнейшем в рамках совместного предприятия стороны планируют создать и внедрить ряд функциональных технологических решений с использованием разработанной General Electric цифровой платформы Predix и других решений. Предполагается, что предприятие будет работать с облачными технологиями для локальной обработки и хранения данных, используя инфраструктуру на территории РФ. В рамках СП планируется также реализовать ряд проектов по комплексному управлению ресурсами, включая расширенное управление разведкой добычей на месторождениях ("цифровое месторождение") и визуализацию технологического процесса переработки.