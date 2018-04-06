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Минпромторг может начать маркировку продуктов питания с кисломолочной продукции

Экономика и бизнес
6 апреля, 14:21 UTC+3

Глава ведомства Денис Мантуров отметил, что говорить о сроках пилотных проектов сложно

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©  Сергей Коньков/ТАСС

АНОСИНО /Московская область/, 6 апреля. /ТАСС/. Минпромторг может начать маркировку продуктов питания с кисломолочных продуктов, сроки внедрения новшества пока не определены, сообщил журналистам глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Ввести в РФ маркировку молочной продукции по аналогии с медпрепаратами в феврале предложил вице-премьер Аркадий Дворкович.

"Это будет зависеть от коллег из Минсельхоза, чем быстрее мы будем получать от них предложения, тем быстрее мы будем отрабатывать. Думаю, что кисломолочные (будут первыми - прим.ред)", - сказал министр.

По его словам, о сроках пилотных проектов по маркировке продуктов говорить сложно, так как в этой сфере одновременно стартует сразу несколько проектов.

Сегодня в России обязательна маркировка меховых изделий и медицинских препаратов. Список товаров, на которые будет вводиться маркировка, обсуждается.

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