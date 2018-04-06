Минпромторг рассчитывает до конца года подписать специнвестконтракты с Hyuindai и BMW

АНОСИНО /Московская область/, 6 апреля. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ рассчитывает до конца 2018 года подписать специнвестконтракты с немецким автопроизводителем BMW и с корейским Hyuindai, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров.

Hyundai планирует в ближайшие три года запустить в Санкт-Петербурге производство двигателей мощностью 150 тыс. единиц в год. Производство двигателей позволит повысить локализацию машин в России до 60%. В рамках запуска этого производства и предполагается заключение специнвестконтракта. У Hyuindai уже есть свой завод в Петербурге - Hyundai Motor Manufacturing Rus, на котором выпускаются модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Hyundai Creta.

Что касается BMW, то, по словам Мантурова, специнвестконтракт также планируется заключить в этом году.

BMW уже на протяжении нескольких лет собирает свои автомобили для российского рынка на площадке Калининградского завода "Автотор", однако с учетом изменений правил получения скидок и субсидий для предприятий автопрома, сборочная площадка стала менее выгодной. BMW заявлял о планах в течение 2017 года определиться со строительством завода полного цикла в Калининграде. К июню планировалось определить параметры специального инвестиционного контракта между BMW, "Автотором", Минпромторгом РФ и правительством области. В начале 2018 года BMW сообщил о создании в Калининграде дочернего предприятия ООО "БМВ Русланд Аутомотив".

Механизм специнвестконтрактов действует в России с 2015 года. Отечественные или иностранные компании, а также индивидуальные предприниматели могут заключить СПИК с уполномоченным исполнительным органом власти (Минпромторгом, региональным правительством). В обмен на обязательство инвестировать в определенный промышленный проект они, в частности, могут получить налоговые преференции в виде полного освобождения от налога на имущество или снижения ставки налога на прибыль до 0% (по умолчанию она составляет 20%), а также получить гарантию неповышения налоговой нагрузки на период контракта.

Однако для льгот по налогу на прибыль есть ограничения: льготы предоставляются только в том случае, если доходы от реализации продуктов, произведенных по специнвестконтракту, составляют не менее 90% от всего объема продаж.