Патрушев: подпавшие под санкции США бизнесмены РФ найдут пути компенсации ущерба

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев считает, что подпавшие под санкции США бизнесмены из РФ смогут найти пути для компенсации наносимого рестрикциями ущерба.

"Я думаю, что они [подпавшие под санкции США бизнесмены] найдут варианты, как компенсировать те угрозы и то, как это скажется на их экономике", - заявил он журналистам. Секретарь Совбеза добавил, что происходящее создает "хороший потенциал для экономического сотрудничества с другими странами [за исключением США}". Детально этот вопрос каждый бизнесмен должен решить с учетом особенностей своего бизнеса, добавил он.

Патрушев добавил, что не знаком с деталями новых ограничений и не анализировал их.

Секретарь Совета безопасности РФ заявил, что это санкции - дело самих Соединенных Штатов.

"Думаю, что это их дело", - сказал Патрушев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в пятницу.

У него спросили, сможет ли он полететь в США, например, по дипломатическому паспорту?

"Я в США бывал, бывал там неоднократно. С учетом того, что они ввели какие-то санкции, это не значит, что мы не будем с ними общаться. Есть и другие страны, где можно общаться, решать эти вопросы", - сказал Патрушев.

Он рассказал, что о включении его фамилии в списки США узнал только что от журналистов.

"Наверное, это только что сделали, но я уже и в других списках тоже существую. И тем не менее, мы занимаемся активной деятельностью, международной деятельность. Считаю, что мы занимаемся эффективно", - сказал Патрушев.

Он добавил, что посещает многие страны, проводятся встречи как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

"Будем проводить с 24 по 26 многостороннее мероприятие по линии Совета безопасности в Сочи. Я надеюсь, что у нас будет порядка ста стран представлено", - сказал Патрушев.

Соединенные Штаты объявили в пятницу о введении санкций в отношении семи российских предпринимателей, а также 12 подконтрольных им компаний.