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Темами Апрельской конференции ВШЭ помимо экономики станут образование и здравоохранение

Экономика и бизнес
9 апреля, 9:15 UTC+3

В конференции примут участие вице-премьер Ольга Голодец, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, глава ФАС Игорь Артемьев, рассказал профессор Евгений Ясин

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Апрельская международная конференция, проводимая 10-13 апреля Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики" при участии Всемирного банка, в этом году сменила свои приоритеты: на ней будут обсуждаться не только вопросы стимулирования экономического роста и промпроизводства, но и роль человеческого капитала, развитие образования и здравоохранения. Об этом заявил в интервью ТАСС научный руководитель НИУ ВШЭ, профессор Евгений Ясин.

Интервью

Евгений Ясин

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"Поскольку исключительную роль для развития российской экономики будет играть человеческий капитал, речь уже идет о подготовке людей, об их экономических интересах, об образовании, здравоохранении. Нет ни одного явления общественной жизни, которое бы не попадало в область интересов экономики", - отметил Ясин.

По его словам, на конференции также планируется обсудить, что позволит ускорить экономический рост и повысит благосостояние, как изменит жизнь цифровизация. Ясин сообщил, что в рамках конференции есть сессии, посвященные национальной системе управления данными, взаимодействию общества, бизнеса и государства в цифровую эпоху. Также будут обсуждаться перспективы и задачи образования, технологического будущего российской экономики и структурной политики.

Среди участников конференции Ясин назвал вице-премьера Ольгу Голодец, главу Минэкономразвития Максима Орешкина, министра финансов Антона Силуанова, руководителя ФАС Игоря Артемьева.

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Персоны
Голодец, Ольга Юрьевна Артемьев, Игорь Юрьевич Силуанов, Антон Германович Орешкин, Максим Станиславович
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