Научный руководитель ВШЭ: повышение НДФЛ до 15% не приведет к росту экономики

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Повышение ставки подоходного налога в РФ до 15% ничего не даст для экономики. Такое мнение высказал в интервью ТАСС научный руководитель НИУ "Высшая школа экономики", профессор Евгений Ясин.

"У нас есть два основных сценария для развития экономики: один путь реформаторский, другой - консервативный. Повысить до 15% НДФЛ - это консервативный вариант, он ничего не даст для повышения эффективности российской экономики и ускорения ее роста. Чтобы было больше доходов в бюджете, не нужно обирать бедных, следует развивать экономику и стимулировать инвестиции", - сказал он.

По его словам, говорить о повышении ставки подоходного налога можно только после повышения зарплат. "Россияне должны иметь достойные заработки и вести нормальную жизнь, тогда можно говорить о повышении ставки налога, но не раньше. Думать о сокращении расходов и одновременном повышении государственных доходов за счет населения неправильно", - высказал мнение научный руководитель ВШЭ.

Как заявил Ясин, введение прогрессивной шкалы НДФЛ также будет иметь негативные последствия. "Я категорически против прогрессивной шкалы НДФЛ, поскольку она может способствовать большому количеству злоупотреблений. Принцип "забери у богатых - отдай бедным" не восстановит социальную справедливость. Изменение шкалы приведет к утечке капиталов за рубеж и к сокращению вложений в экономику", - сказал он.

Ранее в марте на фоне обсуждения вопроса о пересмотре налоговой политики появились сообщения о планах правительства поднять НДФЛ с 13% до 15%. Вице-премьер Аркадий Дворкович говорил, что правительство против прогрессивной шкалы НДФЛ, но предположил, что при определенных обстоятельствах поднятие НДФЛ до 15% не будет критичным. Силуанов заявлял, что возглавляемое им министерство выступает против каких-либо изменений НДФЛ, поскольку это стабильный налог.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов ранее заявил, что считает необходимым переход к прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц с нулевой ставкой для населения с доходами ниже прожиточного минимума и ставкой 25% для тех, кто получает более 1 млн рублей.