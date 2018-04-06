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Глава ФРС США подтвердил курс на поэтапное повышение процентной ставки

Экономика и бизнес
6 апреля, 21:39 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, апреля. /ТАСС

Джером Пауэлл обратил внимание на улучшение ситуации на рынке занятости и на шансы постепенного снижения уровня инфляции в стране

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НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /ТАСС/. Федеральной резервной системе (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка, скорее всего, потребуется продолжать повышать базовую процентную ставку в целях контролирования уровня инфляции в этом году. Об этом заявил в пятницу в Чикаго новый председатель ФРС Джером Пауэлл.

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"По мере движения экономики по нынешнему пути, дальнейшие поэтапные повышения ставки федеральных фондов в наилучшей степени будут отвечать поставленной задаче", - приводит агентство Reuters слова Пауэлла.

Председатель ФРС также обратил внимание на улучшение ситуации на рынке занятости США и на шансы постепенного снижения уровня инфляции в стране. Риски, стоящие на пути экономического развития Соединенных Штатов, "в целом сбалансированы", полагает глава ФРС.

В конце марта руководство ФРС приняло решение повысить базовую процентную ставку до 1,5-1,75%. Темпы роста ВВП США, по прогнозам организации, должны повыситься до 2,7% в этом году, однако уже в следующем году показатель будет заметно ниже, а к 2020 году, как ожидается, составит 2%. Инфляция, по прогнозам ФРС, должна составить 1,9% в этом году, 2% в следующем и 2,1% в 2020-м. Ожидается, что в 2018 году центробанк повысит ставку еще минимум два раза.

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