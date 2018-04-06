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WSJ: США планируют ужесточить экологические требования к импортным автомобилям

Экономика и бизнес
6 апреля, 22:44 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, апреля. /ТАСС

Это приведет к повышению их стоимости, отметила газета

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НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа намерена для защиты американского автопрома ужесточить экологические требования к импортируемым в страну автомобилям, что неминуемо приведет к повышению их стоимости. Об этом сообщила в пятницу со ссылкой на источники в Белом доме газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, речь идет о протекционизме нетарифными методами. Администрация Трампа поручила Агентству по охране окружающей среды, министерству торговли и минтрансу подготовить план применения имеющихся законов в сфере окружающей среды для ужесточения требований к объемам вредных выхлопов импортируемых автомобилей.

Это значит, что иностранным автомобилестроителям придется оснащать свою продукцию более совершенными технологическими устройствами, чтобы соответствовать новым требованиям США. Такой шаг приведет к удорожанию себестоимости импортных машин и поставит их в невыгодное положение по сравнению с продукцией американского автопрома, поясняет издание.

Как сообщалось ранее, немецкий автоконцерн Volkswagen решил израсходовать $340 млн на производство новой модели внедорожника на заводе в штате Теннесси. Данный шаг соответствует долгосрочным планам Volkswagen увеличить свою долю на американском рынке автомобилей вдвое, до 5%. Выполнение этой задачи призвано компенсировать концерну будущие потери от возможного введения в США налогов на машины европейского производства.

3 марта Трамп пообещал ввести дополнительные налоги на европейские автомобили, если Евросоюз продолжит увеличивать тарифы в отношении американских компаний. По его словам, власти Евросоюза сделали невозможной продажу американских машин в Европе.

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