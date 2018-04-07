Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп: у США не было положительного торгового баланса с Китаем на протяжении 40 лет

Экономика и бизнес
7 апреля, 21:25 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, апреля. /ТАСС

Американский лидер заявил, что США ежегодно теряют $500 млрд из-за внешнеторгового дефицита с КНР

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /ТАСС/. Стоимость американского экспорта в КНР не превышала стоимости китайского импорта в США на протяжении 40 лет. Соответствующую запись хозяин Белого дома Дональд Трамп сделал в субботу в Twitter.

"За 40 лет у Соединенных Штатов не было положительного сальдо торгового баланса с Китаем. Они [КНР] должны положить конец недобросовестной торговле, убрать барьеры и устанавливать пошлины только на основе взаимности", - написал американский лидер.

Он вновь подчеркнул, что США ежегодно "на протяжении десятилетий" на внешнеторговом дефиците в торговле с Китаем теряют $500 млрд. "Не может [так] продолжаться!" - заключил глава государства.

Новый этап обострения в торговых отношениях Вашингтона и Пекина начался 3 апреля, когда администрация Трампа обнародовала список продукции из Китая, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25-процентные пошлины. В ответ Госсовет КНР в среду опубликовал список из 106 наименований американской продукции, на которые будут введены пошлины в 25%. Вступление в силу ответных мер напрямую зависит от того, введут ли США запланированные пошлины в отношении китайских товаров.

В четверг министерство коммерции КНР сообщило, что Пекин инициировал разбирательство в ВТО против односторонних действий Соединенных Штатов в отношении китайской продукции из стали и алюминия. В среду Пекин обратился в ВТО по поводу введения США пошлин на китайский импорт на основании 301-й статьи американского закона о торговле 1974 года.

Смотрите также

В Белом доме заявили, что США не хотят торговой войны с Китаем

Трамп обвинил ВТО в несправедливом отношении к США

Трамп: США лишь окрепнут в результате "тарифного спора" с Китаем

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Экономические последствия Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Китай
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Небензя: новые факты в деле Скрипаля могут полностью перевернуть дело
2
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
3
Посольство РФ: Москва не позволит Стокгольму требовать от нее оправданий по делу Скрипаля
4
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй с просьбой пересмотреть вопрос о выдаче ей визы
5
Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере, три человека погибли
6
Ильхам Алиев: наши личные отношения с Путиным способствуют укреплению взаимопонимания
7
СМИ: руководитель аппарата Белого дома пригрозил Трампу подать в отставку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости