Трамп: у США не было положительного торгового баланса с Китаем на протяжении 40 лет

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /ТАСС/. Стоимость американского экспорта в КНР не превышала стоимости китайского импорта в США на протяжении 40 лет. Соответствующую запись хозяин Белого дома Дональд Трамп сделал в субботу в Twitter.

"За 40 лет у Соединенных Штатов не было положительного сальдо торгового баланса с Китаем. Они [КНР] должны положить конец недобросовестной торговле, убрать барьеры и устанавливать пошлины только на основе взаимности", - написал американский лидер.

Он вновь подчеркнул, что США ежегодно "на протяжении десятилетий" на внешнеторговом дефиците в торговле с Китаем теряют $500 млрд. "Не может [так] продолжаться!" - заключил глава государства.

The United States hasn’t had a Trade Surplus with China in 40 years. They must end unfair trade, take down barriers and charge only Reciprocal Tariffs. The U.S. is losing $500 Billion a year, and has been losing Billions of Dollars for decades. Cannot continue! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 April 2018

Новый этап обострения в торговых отношениях Вашингтона и Пекина начался 3 апреля, когда администрация Трампа обнародовала список продукции из Китая, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25-процентные пошлины. В ответ Госсовет КНР в среду опубликовал список из 106 наименований американской продукции, на которые будут введены пошлины в 25%. Вступление в силу ответных мер напрямую зависит от того, введут ли США запланированные пошлины в отношении китайских товаров.

В четверг министерство коммерции КНР сообщило, что Пекин инициировал разбирательство в ВТО против односторонних действий Соединенных Штатов в отношении китайской продукции из стали и алюминия. В среду Пекин обратился в ВТО по поводу введения США пошлин на китайский импорт на основании 301-й статьи американского закона о торговле 1974 года.