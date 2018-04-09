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ЦБ отозвал лицензию у севастопольского банка "ВВБ"

Экономика и бизнес
9 апреля, 8:18 UTC+3

По данным Банка России, деятельность руководства "ВВБ" привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости

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© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Банк России приказом от 9 апреля 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у севастопольского банка "ВВБ", являющегося участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 1 марта занимала 179-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, деятельность руководства банка "ВВБ" привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. Вследствие этого банк в декабре 2017 года оказался неспособен исполнять требования кредиторов. Для защиты интересов кредиторов и вкладчиков банка с учетом его значимости для Республики Крым и города Севастополь приказами Банка России была назначена временная администрация по управлению банком и введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Объективное отражение стоимости активов в отчетности банка "ВВБ" по результатам проведенного временной администрацией обследования его финансового состояния привело к полной утрате собственных средств (капитала) банка.

Кроме того, отмечается в сообщении, банк "ВВБ" допускал неоднократные нарушения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Банк России неоднократно применял в отношении банка "ВВБ" меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций деятельность временной администрации по управлению банком, назначенной приказом Банка России в декабре 2017 года, прекращена. В соответствии с новым приказом регулятора в банк назначена временная администрация сроком действия до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Выплаты продолжаются

ЦБ РФ отмечает, что страховой случай считается наступившим с даты введения моратория на удовлетворение требований кредиторов банка "ВВБ" (12 декабря 2017 года), на которую также рассчитывается выплата страхового возмещения в отношении обязательств банка в иностранной валюте.

Отзыв лицензии на осуществление банковских операций, осуществленный до срока окончания действия моратория на удовлетворение требований кредиторов, не отменяет правовые последствия его введения, в том числе обязанность госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) по выплате страхового возмещения по вкладам.

Выплаты страхового возмещения по вкладам (счетам) в банке "ВВБ" по-прежнему осуществляет АСВ согласно положению закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" - введение Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов банка до дня завершения конкурсного производства. Информация об уполномоченных банках-агентах по выплатам размещена на сайте госкорпорации.

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