Индексы Мосбиржи и РТС ускорили падение до 3,6-4,6%

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Индекс Московской биржи в начале торгов по состоянию на 10:35 мск ускорил падение до 3,64% и находится на отметке 2198,25 пункта. Индекс РТС упал на 4,59%, до 1179,75 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи опускался на 0,86%, до отметки 2261,71 пункта, а долларовый индекс РТС понизился на 0,81% и достиг уровня 1226,5 пункта.

В тройке лидеров падения - акции "Русала" (-22,29%), ВТБ (-9,51%) и обыкновенные акции "Мечела" (-7,33%).

Также снижаются акции ГМК "Норильский никель" (-6,9%), "Сафмар" (-6,11%), "Россетей" (-5,14%), обыкновенные акции Сбербанка (-5,11%), GDR X5 Retail Group (-4,91%), АФК "Система" (-4,29%), "Аэрофлота" (-3,91%), "Газпрома" (-3,83%), "Роснефти" (-3,66%), привилегированные акции "Татнефти" (-3,46%), обыкновенные акции "Лукойла" (-3,38%), "Детского мира" (-3,35%), привилегированные акции Сбербанка (-3,34%), обыкновенные акции "Русгидро" (-3,29%), "Новатэка"(-3,24%), НМТП (-3,16%), "Алроса" (-3,13%), "Магнита" (-3,07%), ФСК ЕЭС (-3,01%), ММК (-2,73%), ТМК (-2,58%), "Ростелекома" (-2,51%) и ряда других компаний.